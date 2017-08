Postnord stjäl det som är ditt

Med uttrycket ”kommer som ett brev på posten” menades något säkert och förutsägbart. Något som går att lita på. Fast det var då och idag är det snarare tvärtom.

Postnords vd Håkan Ericsson erkänner i en artikel i SvD, att de hade stora problem under 2015 med att brev inte kom fram eller helt enkelt bara försvann. DN i sin tur berättar i en artikel om att interna dokument hos Postnord visar att 5–6 miljoner brev kan ha försvunnit enbart under 2016. Det är inte det vi tänker på när vi talar om att något är säkert som ett brev på posten.

Som grädde på moset har Postnord nu börjat att systematiskt lägga beslag på andras egendom och medvetet förstöra eller makulera försändelser istället för att returnera till avsändaren. Helt på eget bevåg.

Screen&Marknaden är en nordisk branschtidning för Print, Profil och Promotion och kommer ut åtta gånger per år med en upplaga på 3 500 ex. Vid varje utskick som Posttidning B, vilket kostar oss mellan 5 och 7 kronor per exemplar, så har vi alltid fått 1–2 procent i retur på grund av att eftersändning har upphört eller mottagaren har flyttat. Det betyder att vi fått tillbaka 35–70 ex vid varje tillfälle. Något som gjort att vi kunnat ta reda på mottagarens rätta adress och uppdatera vårt utskicksregister.

Plötsligt i våras kom det bara något enstaka exemplar eller inget alls tillbaka, vilket först gjorde oss glada för att vi trodde att adressregistret verkligen var up-to-date, men senare blev vi lite betänksamma. Vid en kontroll med Postnord visar det sig att de hade infört en ny klausul i sitt reglemente för Posttidningar: Har mottagaren flyttat eller saknar gällande eftersändning eller är okänd på den angivna adressen makuleras tidningen av Postnord.

Vi betalar för att Postnord ska överlämna en försändelse till en adresserad mottagare och självklart ska Postnord returnera försändelsen till avsändaren om de av något skäl inte klarar av att fullfölja uppdraget. Att på eget bevåg makulera försändelsen är inte okej, utan att betrakta som egenmäktigt förfarande och/eller stöld.

Hur ska vi kunna veta att mottagare, som har betalt för sin tidning, inte längre får den, om Postnord inte returnerar de försändelser de inte kan dela ut? Vad händer den dag samma sak kommer att gälla för alla brev-, paket- och postförsändelser eller är det vad som redan harskett?

Annons

Idag har bara en av sex svenskar förtroende för Postnord - någon är som förvånad?

Lars Knapasjö, chefredaktör, Screen&Marknaden