Bygdens son blåste liv i glasbruket

Ulf Rosén är inte rädd för att köpa glasbruk som gått i konkurs. Det har han gjort två gånger. Första gången, med Lindshammar, gick det bra. Andra gången, med Reijmyre, finns ännu inte något facit men efter bara ett år har han vänt röda siffror till svarta.

– Min pappa sa till mig att aldrig gå in i glasbranschen. Han tyckte att den var för besvärlig. Men jag struntade i rådet, vilket även min pappa gjorde på sin tid när farfar rådde samma sak. Såhär i efterhand var det väl tur, säger Ulf Rosén.

Ja, det man tycka, för idag är Ulf Rosén stolt vd och delägare i Reijmyre glasbruk. Det grundades 1810 och är därmed Sveriges näst äldsta glasbruk. Det ligger i den djupa skogen mellan Norrköping och Katrineholm och glasbrukets gamla stavning av Reijmyre, med ett i, vittnar om dess ålder.

Det var här i orten Rejmyre, i huset mittemot glasbruket, som Ulf Rosén växte upp. Pappa Lennart Rosén ägde och drev det blomstrande bruket mellan åren 1950 och 1975. Den tiden omnämns fortfarande som ”de goda åren” i bruksorten och Ulf ser med värme tillbaka på sin uppväxt.

– Det var en fröjd att växa upp här och se sin pappa leva för bruket och samhället.

Ulf Rosén berättar om sin företagarresa under en rundvandring i glasbrukets stora lokaler med ugnar heta som lava. Trots kylan utomhus står glasblåsarna i shorts och t-shirt och handblåser välbekanta former. Glasmassan är 1 100 grader när den kommer ut ur ugnen, så den värmer tillräckligt.

Ulf Rosén utbildade sig till ingenjör och jobbade i några år som det. Men inspirerad av pappa Lennart bestämde han sig snart för att bli företagare han med. När han snubblade över konkursboet Lindshammar glasbruk, som låg i hjärtat av det småländska Glasriket, slog han till. Han struntade blankt i pappans råd och köpte bruket 1984, 27 år gammal.

– Jag riskerade allt och belånade mig upp över öronen. Det hade jag aldrig gjort idag, men jag är tacksam över att jag vågade då, säger Ulf Rosén, som fick den lokala bankens förtroende tack vare sitt namn, eftersom hans pappa, farfar och farbror hade gjort så bra ifrån sig i glasbranschen.

Faktum kvarstod dock att Ulf Rosén inte själv hade någon reell kompetens inom glas. Självklart vände han sig till pappa Lennart.

– Pappa hade gått i pension och sålt Reijmyre flera år tidigare. Så det passade jättebra att han hjälpte mig. Hans kunskap var ovärderlig. Det var fantastiskt roligt att få arbeta så nära honom.

Och det gick bara för Lindshammars glasbruk under Ulf Roséns ledning, men efter 13 år valde han att gå vidare med nya utmaningar inom glasbranschen.

– Jag är fortfarande fascinerad av hantverket. Att man har tillverkat glas på samma sätt i alla år. Det är så häftigt. Konsten är kvar, det är bara marknaden som förändras.

Och att svängningarna på glasmarknaden varit stora, särskilt under senare delen av 1900-talet, visar inte minst alla nedlagda glasbruk. Under glasbranschens storhetstid, efter andra världskriget, fanns över 200 glasbruk i Sverige men sedan 1970- talet har glasbranschen haft det tufft. Utvecklingen kulminerade runt millennieskiftet, då många glasbruk gick i konkurs.

– Folk ville inte köpa ett dyrare, handblåst glas som tagits fram med omsorg. Man köpte storpack på Ikea istället. Det ledde till en svår kris och utlokalisering av många verksamheter. Idag är det bara tre andra glasbruk i landet, utöver Reijmyre, som kan garantera att glaset är 100 procent tillverkat i Sverige, säger Ulf Rosén.

Även Reijmyre glasbruk hade under en längre period svårt att få ekonomin att gå ihop, vilket ledde till flera ägarbyten och konkurser. 2015, när ägaren gick bort, såg det ut att vara spiken i kistan för Reijmyre.

Men då såg Ulf Rosén sin chans. Han bestämde sig för att återvända hem efter 40 år och försöka rädda bruket.

– Jag lämnade Rejmyre som 19-åring och kom tillbaka som 59-åring. Hade det varit något annat glasbruk så hade jag inte gjort det. Men jag kände att jag faktiskt skulle kunna göra något viktigt. Reijmyres historia var inte slut än.

Tillsammans med två andra delägare klev Ulf Rosén i oktober 2015 in och tog över verksamheten. Som tur var hade konkursförvaltaren fortsatt att driva bruket efter konkursen, vilket innebar att de kraftfulla ugnarna fortfarande brann.

– Ugnarna är hjärtat i bruket. Släcks de så släcks hoppet bland de anställda och i hela orten.

Han tvekade inte att gå i pappa Lennarts fotspår, trots att den senare varit väldigt framgångsrik i sitt entreprenörskap.

– Pappas arv har aldrig känts som en börda. Jag ser det som ett fint ansvar som jag har fått. Min far drev Reijmyre under en framgångsrik period och det har jag respekt för. Sedan är det väldigt roligt att flera anställda som arbetar här idag även arbetade under min pappa.

Sen gäller det att ha lite tur också. En stor order från den anrika möbelfirman Svenskt Tenn gjorde att verksamheten kickade igång direkt efter att Ulf Rosén klivit in. En av Svenskt Tenns mest kända glasprodukter är storsäljaren Hortus-krukan, som tillverkas exklusivt av Reijmyre.

– Samarbetet främjar svenskt hantverk och det var ovärderligt för oss i början när vi inte hade så många kunder. Svenskt Tenn är fortfarande vår största och viktigaste kund.

Ulf Rosén framhåller även att intresset för svenskt hantverk är på uppgång igen.

– Jag tror att pendeln har svängt tillbaka och att fler värdesätter svenskt hantverk. Man vill ha fler fina saker i hemmet som har en historia och som inte är masstillverkade i en fabrik i utlandet. Reijmyre har ett tidlöst värde som vi är enormt stolta över, vill vårda och kämpar för, säger han.

Och just stoltheten spelade en viktig roll när Ulf Rosén skulle få glasbruket på fötter igen. Flera år med dålig ekonomi, nedskärningar och uppsägningar hade tärt på lagandan hos de anställda. Ulf bestämde sig för att coacha sina medarbetare som ett fotbollslag inför en match. De elva anställda som följde med efter konkursen fick, tillsammans med den nya ledningen, sätta upp mål och strategier för att vända verksamheten och se till att komma ut starkare på andra sidan.

– För att göra ett bra jobb krävs en stark laganda. Det var den första, största och viktigaste uppgiften jag tog mig an. Det var personligt också, inte bara affärsmässigt. Jag har ju vuxit upp och gått i skolan tillsammans med mina medarbetare. Klart att man vill göra ett bra jobb då.

Ett år efter övertagandet har produktionen tagit fart, röda siffror har blivit svarta och vinsten en miljon kronor. 11 anställda har dessutom blivit 16 på heltid och därtill finns flera säsongsarbetare. En strålande bedrift, som sammanfattas med två ord av Ulf Rosén.

– Teamwork. Det känns som om vi vunnit SM-guld i lagarbete och drift av glasbruk, vilkett är en underbar känsla. Den gnistan ska vi ha kvar, för nu är det en ny säsong och vi ska vinna igen.

Resultatet gör att Ulf Rosén kan sträcka lite extra på sig. Men trots att han har räddat bruket, flera jobb och ortens stolthet vill han inte hajpa sig själv.

– Jag ser på detta äventyr som en ära att få vara med om. Men glasbruket är över 200 år gammalt och kommer klara sig fint även efter mig. Mitt mål är att Reijmyre ska få fortsätta att skapa historia och jag hjälper gärna till en bit på vägen.