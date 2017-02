Delägarkraft dubblerade Alvestaglass omsättning

Crowdfunding, även kallat gräsrotsfinansiering eller folkfinansiering, blev snabbt det nya modeordet på den svenska startupscenen i mitten av 2011. Men att skaffa kapital via allmänheten är egentligen ett gammalt, beprövat sätt att hitta finansiering. Det nya är de tekniska plattformarna för crowdfunding, som på ett effektivt sätt förmedlar kapital och krediter och kopplar samman kapitalsökande bolag och entreprenörer med investerare.

Aktiebaserad folkfinansiering: Startade 2011 i England. Företag, med några år på nacken och som är onoterade, vänder sig till ett stort antal finansiärer och erbjuda delägarskap genom aktier. Företaget får in pengar, kan växa och investerarna får ta del av bolagets värdestegring. Pepins, Crowdcube och Funded by me är exempel på svenska aktörer.

Lånebaserad folkfinansiering: Riktar sig till befintliga företag som behöver få in pengar. Företaget vänder sig till allmänheten för att ansöka om lån. Långivarna får buda om att erbjuda den lägsta räntan. Låntagare och långivare kommer i direkt kontakt med varandra, utan mellanhänder i form av banker. Plattformar som sysslar med detta är bland andra Kiva, Lending Circle och svenska Toborrow och Funded by me.

Belöningsbaserad folkfinansiering: Handlar om förskottsköp. Någon kanske har en idé om en vara men inte pengar till att producera produkten. Entreprenören kan då vända sig till allmänheten och sälja produkten i förväg. När tillräckligt mycket pengar har kommit in kan entreprenören producera och leverera. Här skänker investerarna pengar, respektive ersätts med ett tidigt exemplar av produkten. Amerikanska Kickstarter är stora inom detta segment.

Donationsbaserad folkfinansiering: Företag eller privatpersoner vänder sig till folket för bidrag och gåvor till en idé. Ofta kan det handla om välgörenhetsprojekt och insamlingar. Här finns det numera en hel rad aktörer, bland annat Indiegogo.