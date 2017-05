S-märkt godiskung gör världssuccé

På Bankgatan, mittemellan Lunds mest trafikerade busshållplatser, runt hörnet från stans största biograf, låg den lilla butiken. Att handla sitt biogodis på City Livs var obligatoriskt för alla som växte upp i Lund under andra halvan av 1990-talet. Butiken fick på kort tid kultstatus och blev ett självklart inslag i studentstadens stadsliv.



– Pappa Joanis startade företaget Candy People och en butik på Möllan i Malmö redan 1982, men det var butiken i Lund som satte oss på kartan. Jag växte upp där inne mellan hyllorna och började jobba redan när jag var i tolvårsåldern. Jag städade, fyllde på godis och stod i kassan. Många undrade nog vem den där lilla snorvalpen var. Det var kul att jobba, även om en viktig orsak var att veckopengen inte riktigt räckte till, säger Jacob Youssef.



Idag finns Candy People på alla kontinenter, utom Sydamerika, och vd:n Jacob Youssef har mottagit otaliga entreprenörspriser. Men de första entreprenörsstegen togs i den lilla godisbutiken i centrala Lund. Butiksarbetet innebar att han tvingades att växa upp fort. Inte många 15-åringar jobbar nästan heltid parallellt med skolgången.



– Det kunde vara tufft och jag kände ett stort ansvar för familjen. Samtidigt såg jag det som en utmaning. Hela livet har jag sett mig som en underdog och känt att jag måste motbevisa alla. Antagligen kommer det från den syrianska kulturen och min uppväxt. När jag spelade basket som barn och förlorade, kunde jag ofta börja gråta.



Även viljan att arbeta hårt spårar Jacob Youssef till den syrianska kulturen.



– Hela släkten jobbade hårt. De flesta syrianer jag känner är entreprenörer och driver kafékedjor, är pizzabagare eller frisörer. Det sträcker sig flera generationer bakåt.



Uppväxten i ”godisvärlden”, som Jacob Youssef beskriver den, innebar otaliga besök på fabriker, möten med leverantörer, provsmakningar och skapade ett ständigt driv efter mer kunskap om branschen. Butiken i Lund fick snart en filial i Malmö.



– Oddsen var emot oss. Affären låg i ett ruffigt område, var bara 60 kvadratmeter stor och vi fick själva tejpa ihop väggarna, säger Jacob Youssef.



– Men vi fick igång det, jag, farsan och en till, även om pappa och jag hade våra duster. Två starka viljor stod mot varandra. Jag gick alltid med på det han sa, men sen gjorde jag ändå som jag själv ville. När han såg att det funkade köpte han mina idéer, fortsätter han.



Men under åren på butiksgolvet började nya visioner formas. När Malmösatsningen bar frukt insåg Jacob Youssef att inte kunde utvecklas mer i butiksmiljön. De fyra väggarna krympte snabbt. 2005 tog han över verksamheten i Malmö och de första stegen från ett litet grossistföretag till en världsaktör i godis togs.



– I grund och botten är jag en väldigt bra säljare och gillar att förhandla, göra inköp och vara med överallt. Efter alla år i branschen kunde jag produkterna och visste hur fabrikerna funkade. Nu ville jag att vi skulle tillverka våra egna produkter. Hur svårt kunde det vara? Butikerna var perfekta för att testa nya produkter eftersom vi direkt märkte vad kunderna tyckte om.



Candy Peoples egna produkter togs in av flera butikskedjor, men de stora volymerna uteblev. Sverige är världens största konsumentmarknad för lösgodis och godisjätten Karamellkungen hade 90 procent av marknaden. Då kom Jacob Youssef att tänka på dem som alltid efterfrågar svenskt lösgodis: hans vänner utomlands.



– Jag hade flera vänner som pluggade eller jobbade i andra länder. Expansionen började med en vän i Australien, som drog igång vår verksamhet där. Därefter gjorde vi samma sak med vänner och familj i Shanghai, Dubai, USA och Trondheim.



En dörröppnare var samarbetet med Ikea. Idag finns Candy Peoples godis i närmare hälften av möbeljättens butiker över hela världen.



– Att vårt godis finns på Ikeavaruhus från USA till Japan har betytt väldigt mycket. Samtidigt är vi inte beroende av Ikea, utan har spridit våra risker. Sverige och Skandinavien klingar väldigt bra globalt så vi rider på den vågen.



Livsmedelsexport är dock inget för den otålige utan är förenat med långa, krångliga processer.



– Den som säger att ens företag går på räls ljuger. Vår största utmaning var att få in vårt godis i länder som USA, Kina och Japan, som har väldigt mycket regler kring import. De vill göra det så svårt för oss exportörer och av den anledningen ger många upp. Det enda sättet är att starta egna set-ups utanför EU, säger Jacob Youssef, och medger att han idag lärt sig att ta motgångar bättre än under barndomen.



Och tillslut lossnade det för Candy People. Idag arbetar närmare 100 personer globalt i företaget och dubbelt så många på leverantörssidan. Men trots den globala expansionen, godisföretaget finns idag på alla kontinenter utom i Sydamerika, är den regionala marknaden allra viktigast. Sverige klingar fint, men Skåne klingar ännu finare i den unge företagsledarens öron.



– Det är här det händer. Öresundsregionen integreras mer och mer. Jag får mer engagemang av mina medarbetare än om vi fanns i Stockholm. Folk kanske är lite hungrigare där, men här bygger vi en företagskultur där det ska vara roligt att jobba. Alla ska trivas och inte enbart drivas av karriär. Jag värdesätter kollegorna högre än konsumenterna för om de anställda trivs vill de i sin tur göra det bästa för konsumenterna, säger Jacob Youssef.



Företaget har flera fabriker i södra Sverige och 30 anställda på huvudkontoret i Malmö. Att behålla stora delar av produktionen i Sverige är viktigt för att skapa nya jobb i närområdet, men också för att produkterna ska hålla hög kvalitet.



– En Coca-Cola smakar annorlunda i Spanien än i Sverige. Det är samma sak med godis. Det klassiska godiset ”Salmiakbalken” blev förstört när tillverkaren bytte produktionsland och konsistensen blev som tjära. Tvärtemot många andra i branschen satsar vi på Sverige. Kostnaderna är högre än i Slovakien, men vi är bra på att effektivisera och vi är måna om att arbetstillfällena blir kvar.



För att behålla den familjära känslan har Candy People konsekvent tackat nej till såväl externt kapital som erbjudanden om uppköp.



– Jag gör inte det här för pengarna, utan för att det är roligt att bygga upp något nytt. Man lever bara en gång och jag får möjligheten att jobba med vänner över hela världen, där jag känner alla och litar på alla. Jag ute på en fantastik resa och den vill jag fortsätta.



Samtidigt går det inte att komma ifrån att godis innehåller mycket socker. I tider när olika hälsotrender avlöser varandra och skyltfönster tapetseras med dramatiska löpsedlar om viktminskning, framstår kampen mot socker som minst lika intensiv som den mot tobak eller alkohol.



– Vårt sortiment har breddats till nötter. Nyligen startade vi ett samarbete med ett torrosteri där syriska flyktingar sköter produktionen. Där finns en hundraårig kultur av det, vilket vi knappast har i Sverige, säger Jacob Youssef.



– Men visst, Candy People jobbar framför allt med godis. Så är det. Jag är öppen med det, till skillnad från många andra som döljer hur mycket socker produkterna egentligen innehåller, fortsätter han.



Gelé, choklad och lakrits i all ära. Candy Peoples verkliga storsäljare är en svensk klassiker: S-märket. Många av oss har under barndomen stått längst fram i kioskkön och med omsorg valt ut vilka runda godsaker som kioskbiträdet ska placera i den vita påsen med färggranna ballonger på framsidan. Många av oss slutade emellertid köpa S-märken när barndomens somrar var över. För bara några år sedan var dagarna räknade för den svenska godisklassikern, som tillverkades av ett företag som Candy People nu slagits ihop med.



– S-märkena tillverkades i en jättefin fabrik, en av de finaste jag sett. Men ägarna höll på att lägga ner verksamheten. De hade haft 27 anställda men när jag fick upp ögonen för fabriken var det bra 12 kvar och företaget sjönk som en sten. Då fick jag idén att vi skulle gå ihop och så blev det. Idag har företaget 48 anställda och fabriken måste byggas ut.



En del av framgången tillskriver Jacob Youssef att receptet ändrades, vilket resulterade i mjuka istället för hårda S-märken. En annan del var att produkten paketerades i påsar, som ett komplement till lösviktsgodiset.



– Vi säljer en miljon påsar i månaden, men hade kunnat sälja det dubbla om vi hade haft mer kapacitet.



Pappa Joanis är numera pensionerad, men är alltjämt ett bollplank för sonen. Några planer på att flytta från uppväxtstaden har han inte.



– Jag brukar säga att Lund är bra eftersom det inte händer så mycket där. När man jobbar och reser så mycket som jag gör är det väldigt skönt, säger Jacob Youssef.



Ett stenkast från lägenheten på Bankgatan ligger fortfarande godisbutiken, där sötsugna unga Lundabor gör sina sista inköp innan filmen drar igång på biografen runt hörnet.