Svenskan som gör internet säkert

Det kom ett sms:”The President wants to meet you”.

Presidenten i det här fallet var Barack Obama, som under ett besök i Stanford hört talas om det svenska företaget Yubico och deras säkerhetslösning för internet. Nu ville han träffa den svenska entreprenören Stina Ehrensvärd, som vid mötet berättade för Obama att hon arbetade med en säkerhetslösning för att stoppa hackare. ”Det är därför du är här”, svarade presidenten.

– Jag sa till mig själv ”jag är inte starstruck, jag är inte starstruck”, så nervös var jag, berättar Stina Ehrensvärd.

Det var ett mantra som uppenbarligen lyckades. Mötet följdes upp med en inbjudan till Vita huset i Washington. Stina Ehrensvärd glömde dock att skicka in de personliga uppgifter som krävdes för ett besök i Vita huset och blev följaktligen inte säkerhetsklarerad och insläppt.

– Mötet med presidentens säkerhetsrådgivare genomfördes på en Starbucks runt hörnet två kvarter från Vita huset. Där satt vi på ett fik och pratade om internetsäkerhet.

Uppenbarligen var det ett bra möte. Den amerikanska regeringen bestämde sig för att satsa 20 miljoner dollar i Yubico för utvecklingen av ett nationellt bank-id-system i USA. Det ska nu testas i två delstater, Wisconsin och Kalifornien.