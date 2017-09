Här står dörren öppen för nyanlända

För fyra år sedan startade bröderna Kreshnik Mulaj och Fatos Mulaj företaget Swepack AB, som erbjuder tredjepartslogistik. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är packning, montering och sortering. Från början var det ett sidoprojekt där familjemedlemmar hjälpte till, men med tiden växte företaget och 2016 omsatte Swepack sex miljoner kronor. I dag jobbar 15 personer på Swepack i Värnamo, 14 är utlandsfödda och fem är nyanlända. Nästan hälften är kvinnor.

– Det började med att vi tog in vänner som var arbetslösa, då vi vet att det är lättare att få jobb om man redan har ett jobb. Det har rullat på och vi tycker att det är viktigt att erbjuda arbete till dem som verkligen vill jobba. Det känns som en god gärning att ge tillbaka till samhället, säger Kreshnik Mulaj.

I Värnamo går industrin på högvarv och företagen skriker efter arbetskraft men ändå ökar arbetslösheten, enligt statistik från Arbetsförmedlingen. En förklaring är att utrikes födda och nyanlända har svårt att kvalificera sig till jobben då kraven ofta är att de ska kunna språket och ha en utbildning. I Värnamo sticker Swepack ut rejält och bröderna är stolta över att företaget fungerar som en språngbräda för nyanlända ut i arbetslivet.

– Många som kommer till Sverige är högutbildade, men de har fortfarande svårt att få jobb. Vi erbjuder dem gärna en praktikplats. Gör de ett bra jobb så ställer vi alltid upp med referenser.

Det enda kravet som Swepack har på sina anställda är att de ska kunna prata svenska. När de ger nyanlända en praktikplats är regeln att de jobbar fyra dagar i veckan och att de måste gå på SFI, svenska för invandrare, en dag i veckan. Fatos Mulaj menar att de på det sättet får lära sig språket på pappret och i praktiken – vilket är den viktigaste faktorn för att komma in i det svenska samhället. Bröderna kom själva till Sverige som flyktingar från Kosovo 1992 och flyttade under flera år runt i landet i föräldrarnas jakt efter jobb.

– Vi ser våra föräldrar i många av våra anställda. Det fanns företag som litade på våra föräldrar och blev vår väg in i det svenska samhället. Vi vill vara ett sådant företag för andra som kommer hit. Vi tror på karma och ser vårt ansvar i att vara med i arbetet att behålla Sveriges plats som ett av världens bästa länder.

En arbetsgivarare som vill anställa en person som är ny i Sverige kan i vissa fall få ekonomisk ersättning av Arbetsförmedlingen under en tidsbegränsad period. Att få bidrag från Arbetsförmedlingen har fungerat som en ekonomisk kompensation för Swepack.

– Det gör det lättare med det praktiska som våra krav att de ska gå på SFI. Men vi har anställt människor som bara kommit och knackat på dörren och sagt att de vill ha jobb. Det uppskattar vi mer än att få ett personligt brev skickat via mejl.

Bröderna önskar att fler företag skulle våga anställa nyanlända och människor med utländsk bakgrund.

– Det är otroligt viktigt för hela samhället. De flesta företag har alltid några enkla jobb att erbjuda. Många arbetsgivare stirrar sig blinda på referenser som många nyanlända inte kan erbjuda, säger Fatos och fortsätter:

– Vi vet av erfarenhet att en referens inte är synonymt med att personen klarar just det arbetet du kan erbjuda. Våga ta in människor på praktik i stället – du kan absolut hitta guldkorn. Flera personer som vi har tagit in på praktik har vi erbjudit anställning redan efter en månad. Det blir en win-win-situation.