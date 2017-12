Vattenslang blev lyxprodukt genom skickligt varumärkesbygge

För inte så länge sedan fick Linda Brattlöf, vd för Garden Glory, ett mejl från en person i New York. Hen ville köpa en guldig trädgårdsslang med tillhörande väggfäste, i form av ett renhorn, för att hänga upp på väggen i sin våning. Som ett snyggt blickfång.

– Det här blev ett kvitto på att jag lyckats fylla varumärket med precis rätt känsla av stil och exklusivitet. Vill man ha en trädgårdsslang på väggen i sin lägenhet trots att man saknar trädgård, ja, då har jag lyckats, säger Linda Brattlöf och skrattar.

Det är snart sex år sedan Linda Brattlöf startade Garden Glory efter att hon sökt förgäves efter en vit vattenslang till sitt nya hus då den som hängde där helt enkelt var för ful.

– Efter att ha surfat runt på olika diskussionsforum insåg jag att det var fler som letade efter snygga trädgårdsslangar. Jag insåg att här fanns en klockren affärsidé som jag måste ta vidare.

Det här var på hösten 2011 och redan då var hon inställd på att Garden Glory inte skulle bli ett hobbyprojekt. Här skulle byggas bolag och affärerna skulle komma med ett tydligt varumärke. Efter lite letande hittade hon leverantörer. Hon såg till att förpacka trädgårdsslangarna i stilrena förpackningar som påminner om en handväska, fina askar för munstycken och eleganta påsar till väggfästen. Men allt handlar inte om förpackning, det krävs mycket mer än så för att bygga ett starkt varumärke.

– Jag ville göra vattenslangarna till en livsstilsprodukt. Och utgick helt enkelt från mig själv och vad jag ville ha. Det handlar ju om att stoppa in känslor och skapa begär i en produkt.

– Strategin för att skapa en exklusiv produkt har varit att rikta oss mot design- och inredningsbutiker. Kunderna i det här segmentet har ofta ett stort intresse för vackra detaljer och design, man är mer mentalt inställd på ett sådant köp än när man går in på de stora byggvaruhusen, säger Linda Brattlöf.

Hon påpekar att hon jobbat hårt för att hålla en hög kvalitet på både sortimentet och service. Mycket handlar enligt henne om att lära känna sin kund och vad den förväntar sig av ens segment.

Sex månader senare stod hon på Formexmässan i Stockholm och visade upp eleganta trädgårdsslangar med olikfärgade munstycken med ett designtänk. Första kunden blev Svenssons i Lammhult som gjorde att andra bra designbutiker fick upp ögonen för uppstickaren Garden Glory.

– Det gav oss absolut en skjuts framåt, men det stora arbetet har varit att bygga varumärket Garden Glory. Att ta fram ett budskap och en kommunikationsstrategi. Jag har alltid haft ett intresse för varumärkesfrågor, men jag valde ganska snabbt att ta hjälp av en byrå för att renodla och sätta ord på de känslor jag vill förmedla med Garden Glory.

Resultatet av samarbetet med byrån blev den varumärkesplattform som Linda Brattlöf har som utgångpunkt i allt arbete med bolaget.

– ”We create pieces of art for the garden fashionistas.” Det är vår kärna, vår "big idea", att alltid ta fram nya produkter som är lika unika som deras ägare och deras utomhusmiljö.

– Dokumentet styr hur vi vill upplevas av leverantörer, anställda, partners och blivande kunder eftersom att den snabbt och enkelt ger en överblick på vilka vi är och ger svar på varför vi existerar. Får vi en förfrågan från ett lyxigt varuhus i Kina skickar vi över vår plattform där bilder och texter snabbt ger kunden en känsla för vårt varumärke. Det är en dörröppnare till affärer, säger hon.

Ett proffsigt första intryck med ett tydligt budskap skapar helt enkelt förtroende. Enligt Linda Brattlöf har plattformen även förenklat marknadsföringen av produkterna. Dessutom låg hon helt rätt i tiden då hon startade ett Instagramkonto där hon snabbt fick många följare. Förutom de pengar hon lagt på fotografer har utgifterna på marknadsföringskontot hittills varit noll.

– Man kan säga att jag surfat på den sociala medievåg som började ungefär samtidigt som när jag startade bolaget. Är det något tips jag har så är det att lägga tid och pengar på att ta fram bra bildmaterial. Eftersom folk gärna delar snygga bilder har vi fått stor spridning.

I dag har bolaget tre anställda plus den hjälp hon tar in för att sköta sitt lager. Omsättningen är sju miljoner kronor. Nästa steg är att öka försäljningen ytterligare utanför Sveriges gränser, bland annat genom e-handel. Målet är en omsättning på 100 miljoner kronor om fem år. Hon har nu en dialog med några intressanta investerare.

– Det känns oerhört spännande att få in både kunskap och kapital för att ta nästa affärsmässiga steg. Häri ligger också att vässa till och utveckla varumärket ytterligare. Det är ett ständigt pågående projekt.