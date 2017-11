Årets vd är utsedd

Katarina Walter, Antrop AB, vinnare i kategorin små företag, , Joachim Lindström, Ideal of Sweden AB, vinnare årets unga vd, Ola Serneke, Serneke Group AB, vinnare i kategorin stora företag och Katarina Sjögren Petrini, Ticket Leisure Travel AB, vinnare i kategorin mellanstora företag.

Under torsdagen presenterades vinnarna i fyra olika kategorier på Hotel At Six i Stockholm. Vinnare i kategorin stora företag blev Ola Serneke, Serneke Group AB.

Juryns motivering löd: ”Genom ett ledarskap som får människor att arbeta tillsammans mot gemensamma mål har Årets VD i kategorin stora företag lyckats förmå en snabbt växande verksamhet att uppnå imponerande resultat och överträffa högt ställda förväntningar.

Med sin starka personlighet och tro på hjärta och engagemang avspeglar pristagaren företagets kärnvärden, på ett sätt som har blivit vägledande och inspirerande för alla medarbetare.

Årets VD har visat att ett ungt företag med en enhetlig värdegrund kan nå oanade höjder – och samtidigt ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen.”

Vinnare i kategorin Årets vd för mellanstora företag blev Katarina Sjögren Petrini, Ticket Leisure Travel AB.

I kategorin små företag vann Katarina Walter, Antrop AB.

Joachim Lindström, som grundat Ideal of Sweden AB, blev utsedd som årets unga vd.

Utmärkelsen Årets VD syftar till att uppmärksamma goda förebilder bland Sveriges vd:ar och därmed en positiv utveckling av svenskt näringsliv.

Bakom utmärkelsen står ledarskapssajten Motivation.se