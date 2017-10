Danske Banks vd: Kvinnliga entreprenörer lyckas med mindre kapital

Danske Bank startade förra året projektet The Hub, tillsammans med SUP46. Enligt Danske Banks vd Berit Behring var syftet att göra det lättare för startups och entreprenörer att komma igång och lyckas med sina företag.

– Vi vill vara med och bidra till den ekonomiska tillväxten och vara engagerade i samhället. Efter att ha djupintervjuat 150 startups om deras utmaningar tog vi fram en plattform där de kan få hjälp med till exempel rekrytering och finansiering, säger hon.

Enligt Berit Behring noterade de tidigt att det var få kvinnliga entreprenörer som kom in via The Hub.

– Att det är färre kvinnor som söker sig till den här typen plattformar betyder inte att de är mindre intresserade. Det är en del av ett större strukturellt problem som vi vill vara med och lösa. Det är ett hot för landets tillväxt om vi inte tar till vara på den kompetens som kvinnor har. Vi som stöttar entreprenörer måste aktivt lyfta fram kvinnor så att maktbalansen inte blir skev. Det handlar inte om rättvisa - det handlar om affärsnytta.

Läs även: "Ni borde ha en manlig medgrundare"

För att locka kvinnor arrangerade Danske Bank Femtech, ett event där kvinnor inom techbranschen samlas. Enligt Berit Behring är det synd att satsningar på kvinnligt entreprenörskap ska behövas.

– Det är fortfarande relativt få kvinnor som är grundare av företag. Det vill jag vara med att ändra på. De som varit med på våra event har varit positivt överraskade över vilken stor plats de kunde ta och hur kvinnor kan stötta varandra när de samlas. Syftet med evenemanget var att stödja och uppmuntra kvinnor att utveckla och realisera sina affärsidéer. Något som är viktigt för att skapa en jämställd startup-community i Sverige, som idag har en manlig dominans.

Annons

Hon berättar att hon upplevde en stor variation av affärsidéer som representerades.

– Nästan alla affärsidéer som presenterades hade inte sitt ursprung i typiskt kvinnodominerade intressen utan det var ett brett spektra av idéer och målgrupper. Det är inget fel på klassiska ”kvinnoidéer”, men det var kul att se bredden och att vi kunde slå hål på fördomarna om att kvinnor främst fokuserar på idéer inom mode och skönhet.

En annan spaning som Berit Behring har gjort är att de kvinnliga entreprenörerna som har lyckats har gjort det med mindre kapital än män har gjort.

– Det är självklart en konsekvens av att kvinnor både sökt och fått mindre riskkapital än män. Men det handlar också om att kvinnor lättare ser en samhällsnytta i sina affärsidéer vilket leder till mer affärsnytta.

Vad har du för råd till kvinnor som söker riskkapital?

– Jag skulle vilja att kvinnor vågar tro hårdare på sina idéer och står upp för det de tror på. Vässa argumenten och försvara din affärsidé om du får mothugg av en investerare, på så sätt undviker du osäkerhet.

Hur ska man kunna ändra på situationen?

– Det finns ingen quick fix utan det handlar om ett långsiktigt arbete. För och främst måste man se till sig själv. Jag är kvinna och jag gör också fel, jag kan ibland tolka kvinnor och män olika trots att de säger samma sak. Det är först när man börjar förstå att det finns en könsnorm som man kan börja.