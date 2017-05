Kenyanska nyföretagare knyter affärskontakter i Sverige

Det sjuder av aktivitet i mässhallarna på Stockholmsmässan i Älvsjö som slagit upp dörrarna till årets final av Ung Företagsamhet. På plats finns även Catherine Wangari Mania och Edwin Muriuki Wanjiru, två av de totalt fyra vinnarna i årets upplaga av Hand in Hand Youth Award – en entreprenörskapstävling i Kenya för ungdomar i åldrarna 18-25 år.

Både Edwin och Catherine har, i drygt ett års tid, utbildats och coachats i att utveckla sina affärsidéer till riktiga företag hos två av de drygt 250 Business Clubs som idag är knutna till projektet ”Peace and prosperity through job creation – an innovative path for Kenya´s youth”.

Edwin hoppade på projektet i februari 2016 och har sedan dess bland annat utbildats i ledarskapsfrågor, marknadsföring och finansiering. Han konstaterar att Catherine var hans största konkurrent inför finalen av tävlingen. I hård konkurrens med de övriga 21 deltagarna, från olika delar av Kenya, fick de tillslut dela första platsen efter att fyra vinnare utsetts.

Att vinna har varit en ära men projektet har framför allt inneburit en personlig entreprenörsresa, berättar han.

– Förut såg jag mig själv som en innovatör. Under utbildningen har jag fått upp ögonen för att det krävs entreprenöriella egenskaper för att blåsa liv i sina idéer, säger Edwin.

Hans affärsidé går ut på att batchkoda färskvaror. Kodningen gör det möjligt för konsumenten att spåra vilken jordbrukare som producerat en viss färskvara som till exempel tomater, lök, jams och potatis. En defekt vara kan sen enkelt spåras av konsumenten direkt till producenten för att påtala problemet men också för att kräva ersättning för varor som inte håller måttet. Målgruppen är storskaliga jordbruksproducenter och ägare till medelstora plantager och gårdar.

Edwins företag har precis gått in i en uppstartsfas där olika producenter testar systemet under ett halvår.

– Jag hoppas naturligtvis att det faller väl ut. Fram till dess jobbar jag hårt för att få in pengar så jag kan annonsera i tidningar och på så vis sprida ordet och visa att jag har en seriös tjänst att erbjuda, säger han.

För Catherine var det en självklarhet att hoppa på projektet. Med sig i bagaget hade hon redan en examen i entreprenörskap från Jomo Kenyatta University of Science and Technology.

– Möjligheten att få praktisk erfarenhet att starta och driva ett eget företag och sedan få stöd längs vägen har varit helt avgörande för att jag skulle ta min idé om Saver Pal vidare, säger Catherine.

Hon håller just nu på att utveckla appen Saver Pal som ska hjälpa mindre affärsidkare, de som tjänar mindre än 2 USD om dagen, att både spara lite av vinsten och samtidigt få över pengar till familjens utgifter.

– Jag vet att appen kommer att göra skillnad eftersom jag, på nära håll, sett hur min mamma startat olika mindre verksamheter – bara för att gå i konkurs rätt snabbt. Jag har förståelse för att man prioritera att lägga hela inkomsten på familjen, men ska man bygga upp en blomstrande verksamhet måste man investera pengar i bolaget också, säger Catherine.

Planen är att appen ska finnas ute på marknaden om tre månader för att snabbt få feedback på tjänsten från användarna. Andra utmaningar som väntar det kommande året är jakten på affärspartners som kan stötta företaget finansiellt.

– Min plan är att få någon bank i Kenya att gå in i företaget. Just nu är det enda vägen för att lösa administrationen av kundernas pengar. Sen hoppas jag naturligtvis att Hand in Hand ska plocka upp appen och använda den i sina projekt som syftar till att stödja människor i fattiga länder.

– Hållbarhetsperspektivet är ju viktigt för Hand in Hand och Saver Pal är ett av många sätt att skapa ett rättvisare och hållbare samhälle, säger Catherine.

Både Edwin och Catherine hoppas kunna hitta intressanta bolag att inspireras av under sitt besök i Stockholm. Cathrine påpekar att hon bara efter knappt två dagar i Sverige kan konstatera att det är väldigt rent land jämfört med Kenya.

– Där är sopor en del av stadsbilden och det har verkligen fått mig att fundera på hur vi i Kenya kan lära av Sverige för att skapa renare och miljövänligare städer.

Edwin hoppas på att hitta nya affärskontakter.

– Är det något jag lärt mig det senaste året så är det att man inte vinner på att vara ensam när man gör affärer, säger Edwin.