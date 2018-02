Amerikanska Miranda riskerar utvisning precis före examen

I slutet på förra året fick studenten Miranda Andersson, som kommer från Atlanta i USA, kritiska frågor om vem som egentligen hade kontroll över hennes bankkonto från Migrationsverket.

– Jag hade fört över pengar till mina föräldrar. Det kändes bättre om de hade koll på pengarna. Jag visste inte att Migrationsverket hade något emot det. Så fort jag fick veta att de hade synpunkter på detta förde jag tillbaka pengarna igen, säger Miranda Andersson.

För att få uppehållstillstånd som student i Sverige måste du kunna bevisa att du har möjlighet att försörja dig själv under studietiden. Det innebär i praktiken att Migrationsverket när som helst ska kunna gå in på ditt konto och kolla att du har tillräckligt mycket pengar för att klara uppehället. Studentlivet i Sverige är dock nästintill synonymt med ett spartanskt leverne fram till månadens CSN-utbetalning för de flesta studenter. Utomeuropeiska studenter har ju dessutom inte möjlighet att får studielån via CSN.

Miranda Anderssons avslag från Migrationsverket, efter frågetecken kring hennes privatekonomi, är knappast unikt, säger hennes juridiska ombud, Arvid Danielsson på CJ Advokatbyrå.

– Jag har jobbat med flera studenter i liknande situationer. Migrationsverket tittar på utrikesfödda studenter utifrån ett hundraprocentigt svenskt perspektiv. Det ställs egentligen högre krav på dessa studenter än på någon svensk medborgare när det kommer till privatekonomin, säger han.

Arvid Danielsson påpekar att en svensk student ofta är mer eller mindre ekonomiskt självständig redan vid 20-årsåldern. Utomeuropeiska stundeter däremot kommer ofta från kulturella förhållanden där det är självklart att släkt och familj finansierar studierna.

– Och till skillnad från Miranda Andersson har många utländska studenter inte alltid turen att kunna föra sin egen talan på flytande engelska. När bankutdrag och annat är på till exempel persiska kan det bli bra mycket krångligare, framhåller Arvid Danielsson.

David Lindstrand, rättslig expert vid Migrationsverket har tidigare kommenterat Mirandas fall i Expressen, som först uppmärksammande hennes situation. Han anser inte att lagstiftningen gör myndighetens bedömning av utomeuropeiska studenter stelbent.

– Jag har egentligen inget att tillägga. Vi beviljar uppehållstillstånd till de allra flesta studenter som söker sig till Sverige för studier. Nu har en bedömning av Miranda Anderssons fall gjorts och man har kommit fram till att hon inte har försörjningen tryggad. Hon har i sin tur överklagat, vilket innebär att det är upp till Migrationsdomstolen att ta ett beslut, säger David Lindstrand.

Inför prövningen i Migrationsdomstolen är det upp till Miranda Andersson att bevisa att hon visst haft egen och ensam kontroll över sitt bankkonto och de pengar som tagits ut och satts in. En märklig och frustrerande situation tycker hon själv.

– Det är frustrerande att inte veta om jag får vara kvar i Sverige. Jag arbetar och tjänar pengar här. Trots det har jag inte kunnat åka hem för att träffa mina föräldrar för då riskerar jag att inte släppas in i Sverige igen, säger Miranda Andersson.

Arvid Danielsson vid CJ Advokatbyrå anser att informationen till utländska stundeter i Sverige måste bli betydligt bättre än i dag. För såväl deras som för Sveriges skull.

– Varför ska lovande talanger söka sig till Sverige för nästan ta sin examen? Det kan inte vara meningen att någon ska behöva hamna i den här situationen, säger han.