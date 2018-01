Monaco nästa för AQ Group

– Man måste vara onödig och seg.

Det var en något omtumlad Carl Mellgrens förklaring till att AQ Group, det företag han driver tillsammans med Per-Olof Andersson, nu kan titulera sig EY Entrepreneur of The Year. De vann den stora finalen i Stockholm i går, en utmärkelse och som gör att de representerar Sverige i den stora världsfinalen i Monaco i juni, World Entrepreneur of the Year, även kallad VM i företagande.

– Det är världens största utmärkelse och tävlingen är en fantastisk mötesplats för företagare, sa Johan Löf, en av deltagarna i den svenska juryn och själv vinnare av den svenska finalen 2016.

Den svenska upplagan av Entreprenör of The Year är även det en stor mötesplats för företag. Varje år genomförs sex distriktsfinaler runt om i landet där finalisterna i de olika grupperna koras. Den lokala juryn tar då hänsyn till sex olika kriterier: Entreprenörsanda, Ekonomisk utveckling, Strategisk inriktning, Inverkan på omvärlden, Innovation och Personlig integritet och inflytande. Med det som utgångspunkt utses en vinnare i varje region som sedan deltar i riksfinalen i Stockholm som ”De nominerade är...”

Under hela dagen för finalen sammanträder sedan juryn för att genom intervjuer och diskussioner med finalisterna vaska fram de slutliga pristagarna.

– Det har varit ett ovanligt svårt beslut i år. Faktum är att vi inte var klara förrän fram mot middagen idag. Men vi har ett beslut som vi är mycket nöjda med, konstaterade Katarina Martinson ordförande i juryn.

Det beslutet hamnade alltså hos AQ Group i Västerås. Företaget uppstod den dagen som ABB la ner en av sina avdelningar i Västerås. Claes Mellgren och Per-Olof Andersson som arbetade där ville dock annorlunda och utan något externt startkapital drog de igång egen verksamhet. Fokus då, 1994 så väl som idag är att vara leverantör till tillverkningsindustrin, i första hand elskåp, kablage och bearbetade plåtdetaljer. Redan från start fanns tanken på tillväxt med i planerna och idag är AQ Group ett internationellt företag med drygt 5 100 anställda i tolv länder. Tillväxten har varit stadig och företaget har levererat vinst varje kvartal sedan starten 1994. Idag är omsättningen 3,3 miljarder kronor.

I motiveringen till förstapriset skrev juryn bland annat: ”En stark tro på att man måste växa för att inte stagnera och att tillväxt kräver internationalisering.”

Seg alltså, men knappast onödig. Det är nu upp till de två företagsledarna att visa vid världsfinalen i Monaco.

Övriga pristagare:

Årets manliga stjärnskott: FMF Assistans, Benjamin Isaksson

Årets kvinnliga stjärnskott: Yubico, Stina Ehrensvärd

Bästa Internationella tillväxt: Gudrun Sjoden Group, Gudrun Sjöden

The Family Business Award: Polarbröd, Karin Bodin och Anna Borgeryd