Ny studie krossar fyra myter om kvinnors företagande

I studien “VC stereotypes about men and women aren’t supported by performance” har forskare studerat elva offentliga, svenska riskkapitalister som fått in ansökningar från totalt 126 olika företag. 43 procent av dessa bolag drivs av kvinnor och 57 procent av män.

Könet visar sig ha stor inverkan på hur företagarna karaktäriseras och de vanligaste fördomar är:

Kvinnor har inte resurser att satsa på hög tillväxt – män har det.

Kvinnors företag underpresterar, mäns företag presterar väl.

Kvinnor är försiktiga och riskaverta. Män är ambitiösa och risktagande.

Kvinnor är tveksamma till att låta företaget växa, medan män vill satsa på tillväxt.

Forskarna har granskat bolagen utifrån 22 olika nyckeltal, däribland försäljningsvolym samt tillväxt i antal anställda och omsättning, vid den tidpunkt som ansökan om riskkapital skickades in. Forskarna hittade inga statistiska skillnader.

Tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet har visat att kvinnliga entreprenörer i snitt fick 25 procent av sitt efterfrågade kapital, medan männen fick över hälften.