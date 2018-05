Örebroföretaget som boostas av GDPR

Techföretaget Yobber erbjuder företag en webbaserad tjänst för videorekrytering. I stället för det traditionella sättet att rekrytera personal, genom personligt brev och cv på papper, kan företag som vill anställa använda Yobbers digitala videotjänst. Det ger ett mer personligt intryck av de sökande och underlättar även administrationen i rekryteringsprocessen, enligt Brita Klingberg, marknadsansvarig på Yobber.

Sedan årsskiftet har företaget arbetat strukturerat med den EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, som trädde i kraft den 25 maj. Företaget var lattså väl förberett för det nya reglerna, viket visat sig lönsamt.

– Det kanske är att sticka ut hakan att påstå att vi ökat så mycket tack vare GDPR, men lagen är starkt bidragande. Det ser vi tydligt, säger Brita Klingberg.

När ett företag väljer att rekrytera via Yobber skapas en sluten ”bubbla” kring processen och all information som kommer in. Allt sparas i Yobbers it-system.

– Det innebär att våra kunder slipper ta emot ansökningar i sin egen e-post. Vi möjliggör via vårt system en strukturerad hantering av personuppgifter och data och hjälper på så sätt våra kunder att bli GDPR-kompatibla, säger Brita Klingberg.

Sedan årsskiftet har Yobber ökat sin försäljning med 57 procent och hon är övertygad om att GDPR spelat en betydande roll.

– Vi kom i gång tidigt och vi är ett litet bolag med dedikerade resurser. Vi har hunnit stöta och blöta det här under våren och kan säkerställa att kunden är GDPR-kompatibla i sin rekryteringsprocess.

Annons

När Yobber, tillsammans med jurister, har synat hur GDPR påverkar rekryteringsprocessen har företaget kommit fram till att de största förändringarna gäller:

Personuppgiftsansvar

Samtycke

Arkiveringstid

Dataportabilitet

Rätten att bli glömd

– Jag brukar ställa frågan till våra kunder hur många ansökningar de har liggandes i sin inkorg, det brukar räcka, säger Brita Klingberg.

När Yobber lanserades 2014 hade företaget en tuff utmaning i att bryta gamla invanda mönster, och att få arbetsgivarna att tänka nytt kring rekrytering.

Men GDPR har alltså gett Yobber en skjuts i rätt riktning och även om medvetenheten kring lagen är på olika nivåer hos kunderna, har företaget allt från små företag till stora nationella kedjor i sin databas.

– Även om förändringen från PUL, personuppgiftslagen, inte är jättestor så har vissa regler skärpts med GDPR. En av dem är kandidatens rätt att bli bortglömd. Alla som på något sätt behandlar personuppgifter blir också ansvariga för dem. Ingen kommer undan ansvaret, men vi hjälper våra kunder att ta det ansvaret, säger Brita Klingberg.

Maria Eremo