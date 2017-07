Patentskydd lyckokast för Berries by Astrid

Berries by Astrids affärsidé är att erbjuda smoothies på hälften bär och hälften färsk yoghurt, utan tillsatser, direkt i mugg ur en automat. Automaterna ställs upp på flygplatser, tågstationer, kontor och gallerior.



– Idén till Berries by Astrid föddes när jag forskade i biomedicin vid Lunds universitet. Efter studierna valde jag mellan en prestigefull forskartjänst eller att följa drömmen starta eget företag, säger Astrid Friborg.



Hon valde det senare och 2009 såg företaget Berries by Astrid dagens ljus. I samma veva påbörjades en utvecklingsresa där den första prototypen på automaten togs fram av LTH-studenter. Redan från början var tanken att företaget skulle bli globalt och som ett led i det valde hon att se över immaterialrätten.

I dag har Berries by Astrid patentsökt både smoothieautomaten och tillverkningsprocessen av smoothies. Dessutom har bolaget skyddat varumärket Berries by Astrid och även designskyddat utformningen av automaten. Hon ser satsningen på immaterialrätt som en viktig investering i företagets framtida expansion - och målet är att bli ett globalt miljardföretag.



Varför skyddar man sin innovation?

– I grunden är det för att man är rädd för copycats. Har man en riktigt bra innovation så kommer det alltid finnas konkurrenter som vill härma den. Sedan är det viktigt att se över sitt varumärkesnamn och liknande domäner. I dag har vi även registrerat en handfull domäner som vi egentligen inte använder men vi känner att det kan bli problematiskt om någon annan får sina händer på det.

Hon menar att det är många som bara ser ett patent som en utgift och att de inte förstått att det faktiskt kan vara en intäkt för företaget. I dag har Astrid kontakt med olika intressenter som vill använda sig av tekniken och då kan de sälja licensrättigheter. I praktiken fungerar det så att en intressent köper loss licensen, Berries by Astrid tar fram en automat anpassad för kunden och paketerar om den. Sedan får Berries by Astrid royalties på varje såld produkt.



– När jag startade Berries by Astrid så låg hela mitt fokus på smoothieautomater. Men nu har vi insett att vi fyllde ett enormt hål på dryckesmarknaden. Att kunna sälja kalla drycker i mugg genom automater är något som många dryckesföretag efterfrågat av oss. Och då är det inte helt fel att någon annan använder vår teknik för att sälja öl eller proteindrinkar någon annanstans. Vi vill inte blockera resten av användningsområdena med vårt patent. Vi ser en win-win för oss, andra företag och framför allt konsumenterna, säger Astrid Friborg.

I en undersökning gjord av konsultföretaget Awapatent, tillfrågades 40 startupföretag kopplade till tio av Sveriges största inkubatorer, om hur och varför de skyddar sina idéer.

Över hälften av de tillfrågade uppgav att de saknar skydd av sina innovationer. Dessutom uppgav drygt hälften av företagen att de saknar kunskap om vilken roll patent och varumärkesskydd spelar för utvecklingen av deras affärsmodell. John Karlström, patentkonsult och säljchef på Awapatent menar att det är patentbranschens eget fel att få startups har information om patent.

– Vi i patentbranschen måste bli bättre på att berätta att patent inte bara är till för att skydda mot intrång, utan att det även handlar om att skapa värde i företaget. Att skaffa patent är inte något som alla startups måste göra men jag tycker att alla borde se över vilka vinster ett skydd kan ge längre fram.

Han menar vidare att de viktigaste anledningarna till att startups ska skydda sina idéer är möjligheten att attrahera riskkapital, att kunna kommersialisera sina innovationer genom licens eller samarbeten med andra företag eller genom att utveckla sin produkt via open innovation eller liknande.