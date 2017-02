Tre företagare som råkat illa ut i skatteporcessen

Fall 1:

Kompisen fuskade – nu krävs Johan på hundratusentals kronor

På grund av företrädaransvaret krävs Johan Ottosson på 850 000 kronor av Skatteverket då han suttit i styrelsen för en kompis bolag. Detta trots att han inte haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i sin roll som styrelseledamot.

När kompisenbehövde hjälp ställdeupp. Robin behövde en trafikansvarig i sitt bolag Robin Dasilva bud & bemanning AB.

En trafikansvarig ansvarar bland annat för att trafikregler följs och att fordon är i godtagbart skick. Det krävs dock att den trafikansvariga leder företagets transportverksamhet och har en koppling till verksamheten. Därför blev Johan även styrelseledamot i Robins bolag, men utan lön och ägande. Johan drev i stället egen verksamhet vid sidan av Robins, men höll sig samtidigt informerad om budfirmans ekonomi löpande. Johan hade samma revisor som Robin i sitt eget bolag.

Det visade sig dock att Robin lyft ut pengar ur företaget utan att skatta för dem, med hjälp av så kallade osanna fakturor, samt att han drog av moms. Fakturorna utformades så att vare sig Johan, bokföringskonsulten eller revisorn hade anledning att ifrågasätta dem. När Robins bolag sedan gick i konkurs försökte Skatteverket få Robin att betala skatteskulden i bolaget. När det misslyckades gick Skatteverket i stället på Johan, som på grund av sin styrelsepost omfattas av det som kallas företrädaransvaret.

– Formellt har Skatteverket inte gjort något fel enligt den praxis som gäller. Det är tillämpningen av lagstiftningen i domstolarna som kraftigt avviker från vad som måste varit lagstiftarens mening. I lagtexten framgår ett krav om att man ska ha varit grov oaktsam för att ett företrä- daransvar ska dömas ut. För domstolarna räcker dock med att skatten inte varit betald på förfallodagen för att det ska anses vara grovt oaktsamt. Man prövar inte huruvida någon har agerat klandervärt, framhåller Rättvis Skatteprocess i en kommentar.

Under utredningen har Skatteverkets handläggare vid flera tillfällen ringt till Johans bonusdotter, troligtvis eftersom hans namn står på hennes nummer. Trots att det varit uppenbart att det inte varit Johan som svarat har Skatteverkets handläggare berättat om Johans fall för dottern och hur stora summor de avser kräva honom på, vilket orsakat stor oro inom familjen. Processen har pågått i drygt två år. Fallet har prövats av förvaltningsrätt och kammarrätt, som gått på Skatteverkets linje. Fallet har nu fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fall 2:

Husbyggen var näringsverksamhet trots avslag på F-skatt

Trots att paret Reif fick avslag på sin F-skatteansökan hävdar Skatteverket flera år senare att Paul och Pascale Reifs husprojekt varit näringsverksamhet.

Ett av entreprenörenföretag genomgick en skatterevision, som inte resulterade i några anmärkningar. Efter att revisionen avslutats valde Skatteverkets handläggare att gå vidare och granska Pauls privatekonomi.

Paul har tillsammans med sin fru Pascale byggt hus på sju fastigheter, beroende på hur man räknar, och sedan sålt dem vidare. Två av husen har använts som privatbostad.

Innan byggnationerna startade ansökte paret Reif om F-skattsedel, vilket Skatteverket avslog med hänvisning till att det inte rörde sig om någon näringsverksamhet.

När Skatteverket granskade Pauls privatekonomi ändrade man dock ståndpunkt och Skatteverket hävdar nu att inkomsterna från fastighetsförsäljningarna ska deklareras som inkomst av näringsverksamhet i stället för inkomst av kapital. Sammanlagt krävs Paul och Pascale på runt 2,6 miljoner kronor, men Skatteverkets krav var nästan det dubbla när processen inleddes.

Inledningsvis hävdade Skatteverket att paret Reif använt så kallade osanna fakturor för att sänka skatten. Detta fick dock Skatteverket backa ifrån helt och hållet då anklagelserna saknade bevisning.

Enligt Rättvis Skatteprocess har utredningen varit behäftad med många brister. Någon har exempelvis använt Tipp-Ex i en text som lagts till akten. Pauls namn har lämnats ut till utomstående, vilket skapat ryktesspridning. Vittnen har även ifrågasatt Skatteverkets dokumentation av deras vittnesmål och Skatteverket har haft fem olika handläggare av ärendet på tre år. När Paul och Pascales ombud försökt lyfta utredningen till Skatteverkets rättsavdelning har handläggaren undvikt att svara.

Fallet är överklagat till förvaltningsrätten.

Fall 3:

Dyrköpt vals med dansmoms

Trots att Per Westermark och Tomas Wiklöf flera gånger kollade med Skatteverket vilken momssats som de skulle använda gav myndigheten felaktiga svar. Senare tvingades företagarduon betala 200 000 kronor för att de använt fel momssats. och Per Westermark jobbar båda som säljare åt Nilfisk respektive Bosch, men är även stora dansfantaster. Tillsammans började de därför arrangera danskvällar i Folkets hus i Sundsvall, via bolaget Tope Consulting. De var osäkra på vilken momssats som skulle tas ut på biljetterna, så de frågade Skatteverket. De fick det tvärsäkra svaret sex procent, trots att momsen i själva verket är 25 procent.

När momsen skulle redovisas blev personen som hjälpte entreprenörsduon med bokföringen osäker på om sex procent verkligen stämde. Därför ringde även han till Skatteverket och fick samma svar: Sex procents moms gäller.

Ett par år senare granskades Tope Consulting av Skatteverket, som då upptäckte den felaktiga skattesatsen på entrébiljetterna. Verket fattade beslut om att upptaxera företaget och även kräva skattetillägg.

Tomas och Per valde då att överklaga beslutet till förvaltningsrätten och senare även till kammarrätten, men förlorade i båda instanserna. Skatteskulden inklusive skattetilläggen uppgick till drygt 200 000 kronor. Rätten menar att det inte finns några bevis som styrker att Skatteverket gett en felaktig upplysning, annat än bokföraren och företagarnas berättelser.

Vad som däremot finns är två inspelningar, gjorda 2016, där skatteupplysningen svarar att det är sex procent moms på entrébiljetter till dansarrangemang.

Skatteverkets upplysning svarar alltså än i dag med felaktiga uppgifter. Rättvis Skatteprocess har hjälpt Tomas och Per att lämna in skadeståndskrav till Skatteverket.