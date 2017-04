Uppkopplad hälsa lockar techföretag och investerare

Det var många startupföretag som fick bråttom när sjukvårdsminister Gabriel Wikström i början på förra året presenterade regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings vision om att Sverige ska bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Då kommer den globala marknaden för uppkopplad digital hälsa vara värd 115 miljarder dollar, enligt analysföretaget Research and Markets.



Även riskkapitalbranschen fick upp ögonen för digitalisering inom vården och hajpade bolag som Kry och Min Doktor fick in 60 miljoner kronor respektive 100 miljoner kronor i ett antal riskkapitalrundor. Totalt investerades det 434 miljoner kronor i 19 olika e-hälsobolag under 2016, enligt Di:s databas Nordic Tech List.



Fredrik Cassel, partner i riskkapitalbolaget Creandum, framhåller att bolaget i vanliga fall inte är intresserat av investeringar i medtechsektorn men att han nu ser stora möjligheter inom e-hälsa. Han är ansvarig för bolagets investeringar i Kry, som erbjuder läkarbesök via videosamtal och Silicon Valley-företaget Virta, som genom rådgivning vill bota diabetes typ 2.



– Digital health är spännande, det vill säga när man via digitala tjänster och ofta mobila enheter kan erbjuda personlig eller kontinuerlig rådgivning och hälsovård till konsumenter. Extra intressant är det om tjänsten innehåller ett inslag av ”aktivt val” från konsumenten, där denne väljer en modern metod som han eller hon förstår fördelarna med. Detta till skillnad från en klassisk tillbakalutad ”jag tar det vården ger mig”-approach, säger han och påpekar att både Kry och Virta utvecklas väldigt starkt.



Även Lars Jörnow, ansvarig för riskkapitalbolaget EQT Ventures investering i Min Doktor, ser stora möjligheter i e-hälsobranschen.



– Som investerare är detta ett otroligt intressant område där enorma förändringar väntar runt hörnet. Nya bolag kommer att skapa bättre tjänster för kunderna och därmed rita om kartan i branschen, säger han i en artikel i Di.



Marianne Larsson är innovationschef på Innovation Skåne och projektledare för Health Tech Nordic, som samlar 100 lovande nordiska e-hälsoföretag och hjälper dem med teknikutveckling och internationalisering.



– E-hälsotåget går nu, säger Marianne Larsson och pekar på tre olika trender som driver på utvecklingen;



För det första är hela västvärlden i stort behov av en effektivisering inom vården på grund av en åldrande befolkning.



För det andra ökar antalet människor med diagnoser, exempelvis diabetes, och dessa är i stort behov av bättre vård och innovativa lösningar.



För det tredje har teknikutvecklingen gjort att allt fler människor får tillgång till internet och mobiltelefoner, även i utvecklingsländer.



Hon jämför utvecklingen inom vården med det paradigmskifte som musikbranschen gick igenom i och med Spotifys intåg på marknaden.



– Musikbranschen digitaliserades när vi gick över från vinylskivor till cd-skivor. Men det stora utvecklingssprånget togs när Spotify gav människor i hela världen tillgång till ny musik och nya artister till en lägre kostnad. Samma skifte sker nu inom vården. Den nya tekniken gör att fler människor kommer att få tillgång till vård billigare, säger Marianne Larsson.



Generellt kan man, enligt henne, säga att sjukvården ligger efter andra branscher när det gäller att dra nytta av digitaliseringen, även om det börjat röra på sig inom många landsting och regioner. Region Skåne har exempelvis avsatt 200 miljoner kronor bara i år för stöd till digitaliseringen av hälso- och sjukvården i Skåne.



Samtidigt framhåller Marianne Larsson att digitala journaler och recept och läkarbesök genom videosamtal redan tillhör det förgångna, trots att det ännu så länge knappt införts i vården.



– E-recept och journaler är på samma nivå som cd-skivorna för musikbranschen. Nästa nivå handlar om att samla in och dra nytta av data från tusentals patienter som antingen via sensorer, aktivitetsarmband eller manuellt registrerar in data om sig själva och sitt hälsotillstånd via olika appar, säger hon.



Hon nämner startupföretaget Tummy Lab, som utvecklat en app där människor med bubblig mage registrerar vad de ätit och hur de mår och där informationen sedan skickas till en superdator för analys.



Ett annat exempel är företaget Coala Life, som lanserat en hjärtmonitor där vem som helst på 30 sekunder via sin smarta telefon kan registera hjärtljud, EKG och frekvens och sedan få en analys. Vid avvikande resultat har användaren möjlighet att få råd från Hjärtupplysningen, en digital sjukvårdsrådgivare.



– En person som överlevt en hjärtinfarkt måste kontrolleras regelbundet av vården flera gånger om året. Om personen istället har en app eller en sensor som skickar data till vårdgivaren behöver de bara kalla dem som faktiskt uppvisar symtom som till exempel ojämn hjärtrytm. Dessutom får patienten själv kontroll, säger Marianne Larsson.



Det fina är dessutom att all data som samlas in via tusentals patienter med samma sjukdom kan användas för att ställa bättre diagnoser och utveckla nya behandlingsmetoder.



– Det leder till en demokratisering av vården. För några få kronor kan en flicka i Tanzania få samma vård som en flicka i Sverige via en app.



Mer än var fjärde svensk har redan en hälsoapp i sin telefon, enligt en rapport från revisionsbyrån PWC. Samma rapport slår också fast att om en av tre svenskar med kroniska sjukdomar väljer digitala vårdlösningar i stället för traditionella, så innebär det en årlig kostnadsbesparing på 369 miljoner kronor nationellt.



Kan digitaliseringen dras så långt att alla individer förväntas bli sin egen läkare?



– Nej, läkare kommer alltid att behövas men de kommer att få en förändrad roll. Fysiska underökningar och operationer måste nog alltid utföras inom vården, men med hjälp av nya verktyg och mer data kan läkarna också bli bättre och mer specialiserade. Diagnoser och behandlingsmetoder kan förfinas, säger Marianne Larsson.



– Fast å andra sidan trodde jag aldrig att jag skulle bli min egen dj heller. Men det är jag ju nu i och med Spotify, tillägger hon skämtsamt.