Hygglig affärsidé lockar investerare

Hygglos affärsidé utgår från ett hållbarhetstänk. Det är en tjänst för den som vill hyra eller hyra ut vardagsprylar.



– Det kan vara alltifrån takboxar och verktyg till maskeradkostymer. Saker man har hemma men som man inte alltid använder. Sen kan man också låna grejer man behöver, säger Ola Degerfors, vd.



Tjänsten sjösattes i juni 2016. Den första perioden finansierade de själva och testade marknaden.



– Vi märkte dock ganska direkt att det funkade och att vi kunde fylla ett hål på marknaden. I dagens läge finns 5 000 möjliga objekt som man kan hyra på Hygglo. Varje dag görs tio delningar, vilket såklart kommer att öka.



Han menar att deras största utmaning handlar om att de personer som kan dela och vill ta del av andras saker måste vara geografiskt nära.



– I dagsläget har vi flest användare i Stockholm. Det är även där vi kommer att satsa mest för att etablera oss nu i början. Men vi har användare i hela landet.



Och allt fler delar med sig. Enligt Nordeas konsumentundersökning som släpptes tidigare i år fortsätter delningsekonomin att växa. Förra året delade 13 procent av svenskarna, i år är den motsvarande siffran 17 procent.



– Grunden bakom är att vi har så väldigt mycket saker som vi egentligen inte använder. Till exempel har var tionde svensk en släpkärra – men det är få som använder den ofta.



Ola Degerfors menar att idén bakom Hygglo inte är unik men att deras tajming och genomförande kommer att bli avgörande. De har erfarenhet från två tidigare startups. Ola Degerfors startade 2002 Tidningskungen och Henrik Fräsén har tidigare startat och drivit Mentimeter.



– Just vår tajming var perfekt. Vi kände alla tre att vi var ganska klara med våra tidigare företag och var sugna på att starta något nytt. Vår erfarenhet kombinerat med vårt driv och tajmingen för delningsekonomin tror jag har varit avgörande för hur vi kunnat växa på så kort tid.



Namnet var ett av många som grundarna funderade över. Hygglo är slang för hygglig, vilket Ola menar är vad tjänsten innebär.



– Vi tror att folk generellt är väldigt schyssta och försiktiga när de tar del av andras grejer. För oss handlar det dessutom om att ändra ett beteende. Att man kanske kan tjäna en extra slant på sina grejer eller att man kan hyra något istället för att köpa det.



I år har Hygglo tagit in 7,5 miljoner kronor i investeringar. Majoriteten kommer från mediekoncernen Schibstedt och stiftelsen Norrsken.

Dessutom har de fått in fyra affärsänglar, däribland Jakob Tolleryd, grundare av Compricer och serieentreprenören Bo Mattsson.



Förhoppningen för Hygglo är att Schibstedt, som bland annat äger Blocket.se, ska kunna ge goda råd kring hur man bygger en fungerande marknadsplats och att Norrsken ska kunna hjälpa till att sätta hållbarhetstänket inom delningsekonomin på agendan.



– Det har varit otroligt viktigt för oss att få in så mycket kapital så tidigt. Nu har vi, förutom vi tre grundare, även kunnat anställa två personer till. Just nu ligger fokus på att få upp användarbasen och transaktionerna i Sverige. Sedan kommer vi att växa internationellt. Detta är inte en trend som bara finns i Sverige, den finns globalt.