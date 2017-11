Smart forskning lyfter videoannonsering

Med ena benet stadigt förankrat i akademins värld har Johanna Björklund, docent i datavetenskap med expertis inom artificiell intelligens, AI, och maskinlära, ML, forskat om hur en dator kan förstå video. Det är en teknik som hon byggt bolaget Smart video kring. Kärnan är en själv-optimerande videoplattform för personlig kommunikation i global skala.

Låter det krångligt? Inte så konstigt egentligen då Johanna Björklund tagit fram en tjänst med, vad man kallar, hög teknisk grad. I grunden handlar det helt enkelt om att hjälpa företag att öka sin försäljning via videoannonsering.

Smart video startades 2015 – som en avknoppning till bolaget CodeMill, som Johanna Björklund grundat tillsammans med sin studiekamrat Rickard Lönnberg från Civilingenjörsprogrammet. Ett konsultbolag, beläget i Umeå, som tar fram skräddarsydda videolösningar till bland annat The Guardian, BBC och ProSieben.

I takt med att konsumtionen via digitala kanaler ökat har Johanna Björklund sett hur allt fler märken och publicister försöker nå sina kunder genom att paketera sina budskap via rörlig bild. Kruxet är att det är svårt att tjäna pengar på video. Och det är här Johanna Björklunds forskning och entreprenörskap kommer in.

– Vi använder oss av automatisk bild- och taligenkänning för att tolka den information som finns i en video. I videoklippen lägger vi sen in ett interaktivt lager som lyfter produkter och erbjudanden på ett personanpassat sätt, säger Johanna Björklund.

De första två åren har ägnats åt att utveckla och paketera videoplattformen. I januari i år lanserades den första versionen av tjänsten. Resultaten från tidiga kampanjer pekar på en markant ökad konverteringsgrad, vilket gör Johanna Björklund övertygad om att bolaget är på rätt väg.

– Vi har en kund som säljer kosmetika och deras inspirationsfilmer har fått bra KPI:er. Planen är att fortsätta automatisera processen och göra en video smart, samtidigt som kunderna ska kunna sköta sin videopublicering själva via vår plattform. Då öppnas möjligheterna till att skala upp verksamheten ännu mer.

Den största utmaningen hittills har varit att ta fram en tjänst som passar många kunder i flera olika branscher.

– Codemill är ju ett konsultbolag där fokus ligger på att vara lyhörd för varje kunds önskemål. I Smart video har vi i stället en produkt som ska attrahera många kunder. Det är en utmaning men de sista månaderna tycker jag att vår tjänst hittat sin form.

Investerarna har snabbt visat intresse för Smart video. Almi har investerat 2 miljoner kronor och Nascent 4 miljoner kronor. Samtidigt har Norrlandsfonden gått in med 3 miljoner kronor. Pengar som ska gå till fortsatt produktutveckling och på sikt även en satsning utanför Sveriges gränser.

– Jag tycker vi fått en bra mix av investerare. Är det något man ska tänka på som uppstartsbolag är det att förbereda sig noga med att kunna ge investerare tydliga och relevanta KPI:er så de kan förstå bolaget och se vilka möjligheter som finns.

Just nu är hon på jakt efter en vd till bolaget. Planen är att själv ta rollen som teknikchef i Smart video samtidigt som hon fortsätter sin forskning vid institutionen på datavetenskap vid Umeå universitet.

– Jag trivs med att sitta på två stolar. Det hjälper mig att hitta relevanta utmaningar i min forskning, och att förstå vart den tekniska utvecklingen är på väg.