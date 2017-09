Svensk tonic gyllene framgångssaga

I somras ställde företaget upp i Londons största gincocktailtävling, där stora och välrenommerade spritföretag var med och tävlade. Till sist stod Swedish Tonic som evenemangets vinnare. I år räknar företaget med att omsätta 1,5 miljoner kronor trots att varumärkesbyggandet prioriteras långt före höga intäkter.

Men för att backa bandet: En höstkväll 2015 ringer Viktor Eriksson upp Gustaf Ytander och säger ”vi ska göra tonic”.

– Jag trodde att han var lite galen. Det kändes som en så otippad grej att göra. Men sen när vi testade, insåg vi att vi hade en bra produkt, säger Gustaf Ytander.

Med en blandning av bland annat agavesirap, citrus och kinabark började produkten ta form. Resultatet blev en tonicsirap, ett koncentrat som konsumenten blandar med kolsyrat vatten för att få till ett bärnstensfärgat tonicvatten. Detta på grund av att den ursprungliga råvaran används.

Efter att de börjat tillverka hemma delade de utflaskor till kompisar för att se hur tonicen skulle uppfattas av andra.

– Men den flaskan jag köpte exploderade i mitt skafferi eftersom innehållet jäste. Så innan vi justerade receptet, flög det korkar hos kunderna, säger Anton Askenström, som var en av de första. Anton blev sedan rekryterad för sin kompetens inom e-handel.

Sedan har allt flutit på bra, enligt Gustaf Ytander. Men de tillverkar fortfarande allt själva i en lokal som de hyr utanför Uppsala för att kunna säkerställa att produkten blir perfekt.

Annons

När de skickade en flaska till Youtubern Johan Hedberg, som driver kanalen ”Matgeek”, hyllade han den i en video.

– Det var otroligt många som hörde av sig och ville köpa produkten. Det var väldigt häftigt. Men samtidigt lite läskigt då vi varken hade registrerat ett bolag eller hade ett livsmedelstillstånd, säger Gustaf Ytander.

Det var då processen att starta ett eget företag började. Då de alla var studenter på Uppsala universitet fick kvällar och helger vikas åt att tillverka tonic. Efter några månader, under våren 2016, ställde de upp i entreprenörstävlingen ”Affärsänglarna” i Uppsala.

– Det gick så bra och vi fick in fem investerare. Då valde vi att starta ett aktiebolag, säger Viktor Eriksson.

I dagsläget säljs Swedish Tonic på barer, i butiker och till konsumenter på nätet. Fokus ligger på att bygga ett starkt varumärke samtidigt som kassaflödet är viktigt för att hålla företaget vid liv. Kontor finns nu på Stureplan mitt i Stockholm.

Företaget har även tagit in ytterligare kompetens från varumärkeskunniga personer i branschen. Under våren kom Benjamin Mangell, en tidigare bartender, in som anställd och delägare i bolaget. Benjamin hade tidigare drivit företagets försäljning i London.

– Vi kände att det var viktigt att få in någon i bolaget som har jobbat i bar. Det är ett speciellt sätt att kommunicera inom barsvängen och han kan möta våra kunder på ett bra sätt, säger Anton Askenström.